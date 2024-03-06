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Тренер гранда Серии А собирается покинуть свою должность в конце сезона

Дата публикации: 06-03-2024

Маурицио Сарри намерен покинуть должность главного тренера «Лацио» по окончании этого сезона. 65-летний специалист считает, что его цикл у руля «бело-голубых» окончен, информирует «TMW».

После трех нестабильных лет коучу так и не удалось решить эту проблему – он не смог достучаться до тех футболистов, которые оказались в его распоряжении. Ранее Сарри настаивал на подписании других игроков и требовал от клубного руководства продажи нескольких лидеров.

Если президенту «орлов» Клаудио Лотито не удастся убедить Маурицио продлить контракт с клубом, летом у «Лацио» будет новый наставник. Отмечается, что возглавить римлян может Сержиу Консейсау, который сейчас работает с «Порту».

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