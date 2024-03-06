«Челси» хочет заполучить игрока «Атлетика»

Дата публикации: 06-03-2024

Николас Уильямс попал в шорт-лист «Челси», информирует «The Telegraph».



Вингер «Атлетика» из Бильбао проводит отличный сезон: на его счету 6 голов и 11 голевых передач в 27 матчах во всех соревнованиях. В лондонском клубе впечатлены прогрессом игрока сборной Испании и готовы пригласить его в свою команду.



Трансфер Уильямса будет зависеть от того, насколько успешно «Челси» продаст своих действующих футболистов. В контракте Нико с «Атлетиком» есть пункт с клаусулой в размере около 50 000 000 евро, и «синие» могут себе это позволить. Однако зарплата 21-летнего вингера остается высокой, это может стать камнем преткновения. Уильямс зарабатывает около 120 тысяч евро в неделю после уплаты налогов в Испании, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси».



Согласно источнику, трансфер испанца в лондонский клуб поставит под вопрос долгосрочное будущее Стерлинга и Мудрика. Чаще всего Уильямс действует на левом фланге атаки.