«Барселоне» могут предложить 200 млн евро за Ямаля – известен покупатель

Дата публикации: 10-03-2024

«ПСЖ» намерен выкупить у «Барселоны» Ламина Ямаля. По данным «Marca», за вингера каталонцев парижане готовы заплатить 200 млн евро.



Во французской команде уверены, что в долгосрочной перспективе Ямаль сможет заменить Килиана Мбаппе, который в скором времени, вероятно, покинет «Парк Де Пренс». Жорже Мендеш, работающий с вингером, на этой неделе обсуждал с Жоаном Лапортой, являющимся президентом «Барселоны», данный переход.



Руководство «сине-гранатовых» не хотело бы расставаться с Ямалем. В клубе считают, что в будущем он сможет стать одним из системообразующих игроков команды.



В этом сезоне 16-летний талант провел за «Барселону» 37 встреч (6 голов, 7 ассистов). Его соглашение с клубом истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает Ямаля в 60 млн евро.