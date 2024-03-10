«Реал» работает над трансфером 18-летнего игрока «Лилля»

Дата публикации: 10-03-2024

Sport.es утверждает, что «Реал» заинтересован в покупке Лени Йоро из «Лилля» и уже прорабатывает детали данного трансфера. В Мадриде уверены, что футболист входит в число наиболее перспективных защитников Европы. За Йоро руководство «сливочных» готово заплатить порядка 30 000 000 евро.



Интерес к Лени также проявляет «ПСЖ». Однако в «Лилле» намерены продать своего воспитанника мадридскому «Реалу».



На взрослом уровне Йоро дебютировал в 2022 году. В текущем сезоне в активе 18-летнего центрбека 32 матча за «Лилль» (3 забитых мяча).



Трудовой договор Лени с «догами» действует до июня 2025 года. Трансферный ценник на Йоро равняется € 25 млн (данные с портала «Transfermarkt»).