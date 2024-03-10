«Ньюкасл» выкупит арендованного у «Челси» защитника Холла

Дата публикации: 10-03-2024

«Ньюкасл Юнайтед» оформит полноценный трансфер Льюиса Холла, принадлежащего «Челси». Текущий сезон левый защитник проводит в составе «сорок» в рамках арендного соглашения. Информацию опубликовал в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.



«Аристократы» уверены, что с продажи Холла они смогут получить не менее 30 млн фунтов (35 млн евро). В «Ньюкасле» видят в защитнике игрока, который в долгосрочной перспективе сможет стать ключевым футболистом команды.



Холл является воспитанником «Челси». Его соглашение с «пенсионерами» действует до середины 2026 года. Ориентировочная стоимость 19-летнего англичанина равняется 18 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В этом сезоне Холл появлялся на поле в составе «Ньюкасла» 11 раз (1 гол).