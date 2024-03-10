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«Бавария» определилась с планами на Моуринью

Дата публикации: 10-03-2024

«Бавария» приняла решение в отношении Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что португалец входит в число кандидатов на место нового наставника немецкого клуба, которое станет вакантным ближайшим летом.

Как пишет Флориан Плеттенберг, мюнхенцы решили отказаться от варианта с приглашением Моуринью, в настоящий момент находящегося без работы. Прежним клубом 61-леетнего специалиста была «Рома». Из римской команды его уволили в январе 2024 года.

Ранее появилась информация, что приоритетом для «Баварии» будет Хаби Алонсо, тренирующий «Байер».

В сезоне 2023/2024 «Бавария» после 25 туров располагается на 2-й позиции в Бундеслиге, отставая от «Байера», идущего на 1-м месте, на 7 очков.

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