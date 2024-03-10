Субименди интересен итальянскому топ-клубу

Дата публикации: 10-03-2024

Карьера Мартина Субименди может продолжиться в Серии А.



«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора «Ювентуса», в восторге от игры опорника «Реал Сосьедада».



Осуществить сделку туринцам может помешать размер отступных, прописанный в контракте с Субименди. Чтобы выкупить права на футболиста, придется заплатить 60 млн евро, а у «Юве», испытывающего определенные финансовые трудности, на летнее межсезонье бюджет будет существенно ограничен.



Субименди интересен и другим клубам, среди которых «Арсенал» и «Барселона».



В нынешнем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 40 встреч за «Реал Сосьедад», в которых он отличился 4 раза и сделал 1 ассист.