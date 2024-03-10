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Романо оценил вероятность перехода Леау в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 10-03-2024

Фабрицио Романо дал свой прогноз касательно перехода Рафаэла Леау, права на которого принадлежат «Милану», в «Ман Сити».

«Я не располагаю информацией относительно того, что «Сити» намерен выкупить Леау, заплатив за него 150 млн евро. Стороны сделки не подтверждают это, никаких переговоров между ними на данный момент нет», - рассказал инсайдер в ходе своего подкаста.

Ранее ряд источников сообщили, что «горожане» предлагают за вингера € 150 000 000.

Трудовые отношения португальца с «Миланом» действуют до лета 2028 года. В текущем сезоне Леау провел за «россонери» 34 встречи (9 забитых мячей, 10 результативных пасов).

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