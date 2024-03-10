Лапорта провел переговоры с Фликом

Дата публикации: 10-03-2024

«Барселона» продолжает искать нового главного тренера на смену Хави. По информации СМИ, президент клуба Жоан Лапорта недавно провел встречу с немецким специалистом Хансом-Дитером Фликом.



О том, что немецкий специалист является одним из кандидатов на должность нового наставника «сине-гранатовых», стало известно в конце января. 58-летний Флик остается без работы после увольнения из сборной Германии в сентябре 2023 года. Перед этим Хави анонсировал свой уход с поста главного тренера каталонского клуба по окончанию сезона.



Еще одним претендентом на пост, который освободится летом, является главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Впрочем, по его кандидатуре в руководстве «Барсы» нет единодушия.



Также в прессе фигурировало имя нынешнего рулевого «ПСЖ» Луиса Энрике, который с 2014 по 2017 годы выиграл с «блаугранас» девять трофеев, включая Лигу чемпионов.



«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании. В ближайший вторник команда Хави примет «Наполи» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов (первая встреча завершилась вничью 1:1), а 17-го марта сыграет на выезде против «Атлетико».



Источник – «Foot Mercato».