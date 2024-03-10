«МЮ» ведет переговоры с Майну о новом контракте

Дата публикации: 10-03-2024

«Манчестер Юнайтед» с февраля ведет переговоры с юным полузащитником Кобби Майну о подписании нового контракта. Об этом утверждает журналист Фабрицио Романо.



Ключевым предметом обсуждения является повышение заработной платы. Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2027 года, причем у клуба есть опция продления еще на сезон.



Майну 18 лет. Он привлекается к играм первой команды с февраля прошлого сезона. В нынешнем сезоне хавбек начинает приобретать все более важную роль в команде Эрика тен Хага. С середины декабря стабильно выходит в основе. Всего в сезоне сыграл за Юнайтед 19 матчей (забил два гола).



«МЮ» идет на шестом месте в АПЛ. Вчера, 9 марта, команда 54-летнего голландца обыграла «Эвертон» благодаря двум голам с пенальти (2:0), Майну провел на поле 79 минут. 17 марта «красные дьяволы» примут «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии.