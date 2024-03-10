Президент «Милана» прокомментировал будущее Пиоли и возможные инвестиции в клуб саудовского фонда

Дата публикации: 10-03-2024

Президент «Милана» Паоло Скарони перед игрой с «Эмполи» в Серии А прокомментировал останется ли в клубе главный тренер Стефано Пиоли.



«Вопрос о будущем Пиоли уже несколько месяцев освещается в СМИ, но не в клубе. Как сказал Златан Ибрагимович, просто позвольте ему делать свою работу, и все будет хорошо», - приводит слова функционера «Calciomercato».



У Скарони также поинтересовались информацией, которая появилась недавно в прессе о возможных инвестициях в «Милан» от саудовского фонда «PIF», который уже владеет «Ньюкаслом».



«Джорджо Фурлани (гендиректор «россонери») был очень ясен, в этом нет абсолютно никакой правды, и это еще одна проблема, которую просто раздули СМИ», добавил Скарони.



«Милан» занимает 2-е место в Серии А. В Лиге Европы команда в первом матче 1/8 финала победила «Славию» из Праги (4:2).