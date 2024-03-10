Чупо-Мотинг может оказаться в Испании

Дата публикации: 10-03-2024

«Барселона» собирается подписать центрфорварда «Баварии» Эрик Максим Чупо-Мотинга. Об этом сообщает Sport.es.



Как говорится в издании, контракт 34-летнего футболиста действует до июня 2024 года, и камерунский нападающий не собирается продлевать его. Причиной такого решения стало уменьшение игрового времени с приходом Харри Кейна. Сейчас за ним следят команды из АПЛ, Серии А и Саудовской Аравии, но больше всего интерес проявляет «Барселона», ведь из-за финансовых проблем «сине-гранатовые» могут заключать контракты только со свободными агентами.



Напомним, за этот сезон Чупо-Мотинг сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отличился 3 голами и 1 результативной передачей.



«Transfermarkt» оценивает его стоимость в 3 000 000 евро.