Гранд АПЛ не отказался от идеи подписать хавбека «Аталанты»
Дата публикации: 11-03-2024
«Ман Юнайтед» продолжает наблюдать за игрой полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Об этом пишет журналист Николо Скира.
Скаут «манкунианцев» присутствовал на игре «чёрно-синих» с «Ювентусом» в минувшем туре Серии А (2:2). В отчетном поединке голландец отметился дублем.
Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2027 года. Клуб из Бергамо рассчитывает заполучить за игрока 60 000 000 евро.
В нынешней кампании в активе хавбека 33 матча во всех турнирах (12 голов и 4 результативных паса).
Напомним, летом 2023-го из «Аталанты» в «МЮ» перешел нападающий сборной Дании Расмус Хёйлунн. Сумма сделки составила 74 млн евро.