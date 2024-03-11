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Гранд АПЛ не отказался от идеи подписать хавбека «Аталанты»

Дата публикации: 11-03-2024

«Ман Юнайтед» продолжает наблюдать за игрой полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Скаут «манкунианцев» присутствовал на игре «чёрно-синих» с «Ювентусом» в минувшем туре Серии А (2:2). В отчетном поединке голландец отметился дублем.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2027 года. Клуб из Бергамо рассчитывает заполучить за игрока 60 000 000 евро.

В нынешней кампании в активе хавбека 33 матча во всех турнирах (12 голов и 4 результативных паса).

Напомним, летом 2023-го из «Аталанты» в «МЮ» перешел нападающий сборной Дании Расмус Хёйлунн. Сумма сделки составила 74 млн евро.

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