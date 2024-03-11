«Ювентус» готов увеличить зарплату Йылдызу в четыре раза, чтобы продлить с ним контракт
Дата публикации: 11-03-2024
«Ювентус» намерен сохранить Кенана Йылдыза. Клуб пытается договориться о продлении контракта с 18-летним форвардом до лета 2029 года.
Согласно информации, опубликованной в социальной сети «Х» Николо Скирой, туринцы готовы повысить зарплату футболисту в 4 раза. Сейчас «Ювентус» ежегодно платит Йылдызу 0,3 млн евро. Руководство клуба собирается увеличить размер его оклада до 1-1,2 млн евро за сезон.
В прошедшее трансферное окно «бьянконери» отказались продавать турка, несмотря на наличие предложений по нему.
С «Ювентусом» Кенан связывают трудовые отношения до июня 2027 года. В этом сезоне на счету нападающего 26 игр (5 забитых мячей, 1 ассист).
Transfermarkt.de оценивает Йылдыза в 10 млн евро.