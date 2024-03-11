«Челси» нацелился на игрока «ПСЖ»

Дата публикации: 11-03-2024

По данным «HITC», «Челси» может подписать Витинью из «ПСЖ». «Аристократы» давно ведут хавбека парижской команды и собираются оформить его переход по окончании сезона.



Витинья воспитывался в системе «Порту». На взрослом уровне дебютировал в 2020 году. Его переход в стан «красно-синих» состоялся в 2022 году. Французы заплатили за игрока 41,5 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 34 встречи с 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Контракт Витиньи с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2027 года. Ориентировочная стоимость равняется футболиста 45 млн евро (Transfermarkt.de).



За сборную Португалии Витинья впервые сыграл в марте 2022 года. Всего за национальную команду он провел 14 игр (без забитых мячей).