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«Арсенал» повесил ценник на Тирни

Дата публикации: 11-03-2024

Киран Тирни, в текущем сезоне находящийся в аренде в «Реал Сосьедаде», может сменить команду по окончании сезона. Правами на защитника владеет «Арсенал», который готов расстаться с ним.

«GiveMeSport» утверждает, что в летнее межсезонье «пушкари» выставят Тирни на трансфер с ценником около 20 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне на счету Тирни 20 встреч в составе «Реал Сосьедада» (2 результативные передачи).

Срок действия контракта 26-летнего Кирана с «Арсеналом» ограничен летом 2026 года.

За сборную Шотландии футболист провел 39 матчей (1 забитый мяч).

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