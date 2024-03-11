«Арсенал» повесил ценник на Тирни

Дата публикации: 11-03-2024

Киран Тирни, в текущем сезоне находящийся в аренде в «Реал Сосьедаде», может сменить команду по окончании сезона. Правами на защитника владеет «Арсенал», который готов расстаться с ним.



«GiveMeSport» утверждает, что в летнее межсезонье «пушкари» выставят Тирни на трансфер с ценником около 20 млн фунтов.



Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Астон Вилла».



В нынешнем сезоне на счету Тирни 20 встреч в составе «Реал Сосьедада» (2 результативные передачи).



Срок действия контракта 26-летнего Кирана с «Арсеналом» ограничен летом 2026 года.



За сборную Шотландии футболист провел 39 матчей (1 забитый мяч).