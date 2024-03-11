«Ньюкасл» поспорит с «Ливерпулем» за игрока «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 11-03-2024

«Ньюкасл» готов включиться в борьбу за Педру Нету, к которому также есть интерес со стороны «Ливерпуля». Текущий сезон для вингера «Вулверхэмптона» пока складывается сверхрезультативно.



«Mail Sport» информирует, что «сороки» собираются оформить переход игрока по окончании сезона. Однако «мерсисайдцы» также проявляют предметный интерес к вингеру. «Вулверхэмптон» будет готов расстаться с 24-летним португальцем за 70 000 000 евро.



Действующее соглашение Нету с «волками» рассчитано до середины 2027 года. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в 23 играх, отметившись в них 3 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.



Трансферный ценник на португальца составляет 42 млн евро (по версии «Transfermarkt»).