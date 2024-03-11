Моуринью встретился с руководителем «Ньюкасла»

Дата публикации: 11-03-2024

Жозе Моуринью побывал на Гран-при, проходившем в Саудовской Аравии. Здесь у него состоялся разговор с Ясиром аль-Румайяном, возглавляющим правление «Ньюкасла». Кадры их общения появились в соцсети.



Ранее ряд источников сообщали, что португалец может стать новым наставником «сорок». Сейчас специалист находится без клуба. В начале года его отправили в отставку с поста тренера «Ромы» из-за неудачных результатов, которые показывала его команда.



В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет Эдди Хау. Под его руководством «сороки» после 27 сыгранных матчей располагаются на 10-й строчке в АПЛ, имея в своем активе 40 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 24 очка.