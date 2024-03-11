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В «Тоттенхэме» пока не знают, как поступить с Вернером

Дата публикации: 11-03-2024

В «Тоттенхэме» еще не решили относительно будущего Тимо Вернера, контрактом которого владеет «РБ Лейпциг». За лондонцев он выступает на правах аренды с возможностью выкупа.

Как пишет Фабрицио Романо, «шпоры» пока думают над тем, стоит ли оформлять полноценный переход центрфорварда за 17 млн евро. При этом в английской команде удовлетворены качеством игры, демонстрируемой Вернером. Сам Тимо не хочет возвращаться в стан «быков».

За «Тоттенхэм» нападающий провел 7 встреч, отличившись 1 раз и отдав 2 голевые передачи.

Соглашение Вернера с «Лейпцигом» действует до лета 2026 года. «Трансфермаркт» оценивает 28-летнего нападающего в € 17 млн.

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