В «Тоттенхэме» пока не знают, как поступить с Вернером

Дата публикации: 11-03-2024

В «Тоттенхэме» еще не решили относительно будущего Тимо Вернера, контрактом которого владеет «РБ Лейпциг». За лондонцев он выступает на правах аренды с возможностью выкупа.



Как пишет Фабрицио Романо, «шпоры» пока думают над тем, стоит ли оформлять полноценный переход центрфорварда за 17 млн евро. При этом в английской команде удовлетворены качеством игры, демонстрируемой Вернером. Сам Тимо не хочет возвращаться в стан «быков».



За «Тоттенхэм» нападающий провел 7 встреч, отличившись 1 раз и отдав 2 голевые передачи.



Соглашение Вернера с «Лейпцигом» действует до лета 2026 года. «Трансфермаркт» оценивает 28-летнего нападающего в € 17 млн.