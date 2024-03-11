Роналду, звезды и деньги не сработали. Саудовская Про Лига все равно никому не интересна в Европе

Дата публикации: 11-03-2024

Миллиард евро на трансферные расходы за два последних сезона. Приход Роналду, Неймара, Бензема, Буну, Мареза. Масштабное промо, стоимостью в десятки миллионов долларов – Саудовская Про Лига, получив невероятное финансирование от государства, сделала масштабную заявку на то, чтобы стать одним из самых значимых и интересных национальных чемпионатов в мире. Но, как оказалось, футбол устроен иначе – турнир, который, по словам Криштиану Роналду, скоро догонит как минимум один из чемпионатов большой пятерки, никому не интересен, а звезды уже готовы покинуть страну.



Первым, напомним, не выдержал Джордан Хендерсон, который не продержался и шести месяцев. Причем, настолько, что уехал даже в кризисный сейчас «Аякс». Не так давно о своем желании уехать заявлял Карим Бензема, а восстанавливающийся после травмы Неймар рассматривает вариант возвращения в чемпионат Бразилии. Пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт признавался, что многие звезды хотят уехать, хотя позже и перестал высказываться на эту тему.



Но главная проблема в другом – чемпионат Саудовской Аравии так и не вызвал интереса за пределами страны. А именно – это популяризация и улучшение имиджа Королевства, как и проведение масштабных бойцовских вечеров, было основной целью невероятных финансовых вливаний.





По данным СМИ, телевизионные права на Про Лигу не удалось продать британским провайдерам. В Испании права на показ чемпионата Саудовской Аравии были реализованы за 60 тысяч консорциуму, владеющему изданием «Marca». Ну а цифры просмотров во Франции вызывают ужас.



По данным «L’Equipe», матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттихадом» транслировавшийся 1 марта на канале «Canal+», посмотрели всего 5000 зрителей. И это несмотря на присутствие в составе команд Канте, Фабиньо, Буну, Кулибали, Милинковича-Савича, Лоди, Невеса, Фелипе. Для сравнения, матч третьего французского дивизиона между «Руаном» и «Сошо» посмотрели больше 30 тысяч зрителей.



Как отмечает издание, руководство Про Лиги осведомлено о цифрах просмотров, но считает, что значимость проблемы преувеличена, а данные, приведенные в СМИ, некорректны. Но, пожалуй, наиболее красноречивым свидетельством низкого интереса к «звездному футболу» в Королевстве и отсутствия болельщиков из-за границы являются обычно заполненный максимум на треть домашний стадион действующего чемпиона страны «Аль-Иттихада» – открытая в 2014-м году и вмещающая 60 тысяч зрителей арена «Король Абдалла Спортс Сити.



Конечно, сложно сказать и спрогнозировать, чем закончится эксперимент, но пока Про Лига напоминает футбольную черную дыру, легко поглощающую огромные суммы.



Источник – «Sposrtarena».