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«Челси» интересовался Мичелом. Коуч «Жироны» ответил отказом

Дата публикации: 11-03-2024

Наставник «Жироны» Мичел не планирует покидать клуб ближайшим летом. В услугах тренера был заинтересован «Челси», но «Мичел» принял решение отказаться от работы в Лондоне. Об этом утверждает издание «As».

Руководство «синих» отправилось на личные переговоры с испанцем. Однако сам Мичел ответил отказом. Он намерен остаться у руля «Жироны» и вывести команду в Лигу чемпионов.

Мичел работает с «Жироной» с лета 2021 года и в первом же сезоне сумел поднять команду из Сегунды в Ла Лигу. Текущий контракт 48-летнего специалиста рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», которую летом покинет ее нынешний наставник Хави.

«Жирона» проводит самый успешный сезон в истории, занимая второе место в чемпионате Испании – на очко впереди «Барселоны» и на семь позади «Реала». В следующем туре «бело-красные» сыграют в гостях против «Хетафе» 16 марта.

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