«МЮ» летом рассмотрит предложения о продаже Гринвуда

Дата публикации: 11-03-2024

«Манчестер Юнайтед» готов летом рассмотреть предложения по вингеру Мэйсону Гринвуду.



По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сам клуб до конца не определился с будущим игрока, чей контракт рассчитан до конца июня 2025 года. При этом, в случае предложения о полноценном трансфере, «красные дьяволы» готовы продать англичанина.



Гринвуд более года не выходил на футбольное поле из-за судебных разбирательств по делу об изнасиловании. Однако в феврале 2023-го с него сняли все обвинения.



Мэйсону удалось реанимировать карьеру в «Хетафе». В составе «тёмно-синих» в текущем сезоне он провел уже 26 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.



В конце зимнего трансферного окна сообщалось об интересе к 22-летнему англичанину со стороны «Атлетико». «Матрасники» могут осуществить трансфер Гринвуда ближайшим летом. Сам игрок изъявлял желание отыграть еще один сезон в «Хетафе», которому принадлежит 25% прав на футболиста.