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Капитан сборной Украины U17 заинтересовал топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 12-03-2024

На Туманном Альбионе может появиться еще один украинец. «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Металлиста» Кириллу Дегтярю, сообщил Игорь Цыганык в программе «Цыганык Live».

По информации источника, английский клуб отправлял скаутов, чтобы наблюдать за игроком. Представители «манкунианцев» отслеживали выступления 16-летнего футболиста в составе сборной Украины U-17 в матчах отбора на Евро-2024 («сине-желтые» одолели Грецию (2:0) и разгромили Швейцарию (3:0).

Напомним, Дегтярь – воспитанник «Металлиста». Кирилл является рекордсменом УПЛ – он самый молодой игрок в истории чемпионатов Украины (дебют состоялся в возрасте 15 лет 159 дней в матче 24-го тура сезона 2022/23 против «Днепр-1»).

Сейчас защитник выступает за харьковчан в Первой лиге. В текущем сезоне он в 13 матчах отдал 3 ассиста. Контракт Дегтяря с «Металлистом» действует до 30 июня 2025 года. «Transfermarkt» оценивает Кирилла в 50 тысяч евро.

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