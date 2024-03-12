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Генеральный директор «Болоньи» отреагировал на интерес топ-клубов к Мотте

Дата публикации: 12-03-2024

Клаудио Фенуччи, являющийся гендиректором «Болоньи», порассуждал на тему возможного ухода наставника клуба Тьяго Мотты. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

«Тренер стал архитектором роста команды, мы верим, что нам удастся сохранить его и игроков. Тьяго настолько счастлив в «Болонье», как будто соглашение с ним имеет более длительный срок», - публикует заявление Фенуччи ресурс «Football Italia».

Ранее появилась информация, что в случае отставки Эрика тен Хага возглавить «МЮ» может именно Мотта. Также сообщалось о переговорах специалиста с «Ювентусом» относительно возможного сотрудничества.

В этом сезоне «Болонья», возглавляемая Моттой, с 51 набранным очком расположилась на 4-й позиции в Серии А после 28 туров.

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