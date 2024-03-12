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«Лечче» уволил тренера, ударившего футболиста «Вероны» после матча

Дата публикации: 12-03-2024

Боссы «Лечче» решили отправить в отставку Роберто Д'Аверса. Специалиста уволили за удар, нанесенный Тому Анри, выступающему за «Верону». Информацией поделилась пресс-служба «Лечче».

Неприятный момент случился в игре 28-го тура Серии А. Подопечные Д'Аверса уступили «Вероне» 0:1. По завершении матча Том Анри, у которого произошел конфликт с Понграчичем, получил удар головой от наставника «Лечче».

Футболист «Вероны» повалился на газон, а Д'Аверс пытался приблизиться к нему, но специалиста сумели удержать футболисты и члены тренерского штаба. В итоге Даниэле Киффи, судивший игру, удалил обоих участников инцидента.

В «Лечче» поступок Д'Аверса назвали «несоответствующим ценностям спорта».

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