«Лечче» уволил тренера, ударившего футболиста «Вероны» после матча

Дата публикации: 12-03-2024

Боссы «Лечче» решили отправить в отставку Роберто Д'Аверса. Специалиста уволили за удар, нанесенный Тому Анри, выступающему за «Верону». Информацией поделилась пресс-служба «Лечче».



Неприятный момент случился в игре 28-го тура Серии А. Подопечные Д'Аверса уступили «Вероне» 0:1. По завершении матча Том Анри, у которого произошел конфликт с Понграчичем, получил удар головой от наставника «Лечче».



Футболист «Вероны» повалился на газон, а Д'Аверс пытался приблизиться к нему, но специалиста сумели удержать футболисты и члены тренерского штаба. В итоге Даниэле Киффи, судивший игру, удалил обоих участников инцидента.



В «Лечче» поступок Д'Аверса назвали «несоответствующим ценностям спорта».