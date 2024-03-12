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«Манчестер Юнайтед» попытается купить звездного форварда

Дата публикации: 12-03-2024

Состав «Ман Юнайтед» в скором времени может существенно обновиться. Новый собственник команды хочет перестроить ее, чтобы вернуть «красным дьяволам» лидирующие позиции в Европе.

«Transfer News Live» со ссылкой на «Give Me Sport» утверждает, что «манкунианцы» сохраняют интерес к Гарри Кейну. По завершении сезона клуб приложит максимум усилий, чтобы оформить его переход. Минувшим летом «Юнайтед» уже пытался подписать форварда, но тот решил перейти в «Баварию».

В сезоне 2023/2024 Кейн является главным бомбардиром мюнхенцев. В активе 30-летнего англичанина 36 забитых мячей и 11 ассистов в 34 встречах за «Баварию». Его трудовой договор с «красно-белыми» истекает летом 2027 года.

Рыночный ценник на Кейна составляет 110 млн евро («Transfermarkt»).

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