«Лион» завершает подписание Абнера

Дата публикации: 12-03-2024

В скором времени состав «Лиона» может пополнить левый защитник «Бетиса». Речь идет об Абнере. Фабрицио Романо утверждает, что стороны договариваются по заключительным деталям сделки. Сам бразилец уже согласовал с «Лионом» условия личного договора.



«Бетис» стал первым европейским клубом в карьере Абнера. В испанскую команду он перебрался в январе прошлого года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила 7 млн евро.



Трудовые отношения Абнера с «Бетисом» рассчитаны до июня 2029 года. В нынешнем сезоне на счету футболиста 23 встречи за севильскую команду, в которых он отметился 1 результативным пасом.



Трансферная стоимость 23-летнего фулбека равняется 7 млн евро (Transfermarkt.de).