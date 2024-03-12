Три топ-клуба следят за защитником «Арсенала»

Дата публикации: 12-03-2024

В летнее межсезонье Якуб Кивер может покинуть «Арсенал». Экрем Конур информирует, что за центрдефом «пушкарей» наблюдают 3 европейские команды. Поляк интересен «Милану», «Атлетико» и «Наполи». Лондонцы собираются принять решение относительно футболиста в конце сезона.



Состав «Арсенала» защитник пополнил в январе 2023 года. До этого он выступал за «Специю». Итальянская команда заработала на его переходе 19,5 млн евро.



В сезоне 2023/2024 Кивер провел за «канониров» 24 встречи (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).



Срок действия контракта игрока с «Арсеналом» ограничен летом 2028 года. Рыночная стоимость 24-летнего поляка равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).