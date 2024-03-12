Источник: «Ньюкасл» готов продать Триппьера летом за 20 млн фунтов

Дата публикации: 12-03-2024

По информации «Caughtoffside», «Ньюкасл» может продать Кирана Триппьера в летнее межсезонье. Если «сороки» получат предложение по защитнику в 20 млн фунтов, то будут готовы расстаться с ним.



В январе СМИ писали, что Триппьером интересуется «Бавария».



Правый защитник обучался футболу в академии «Ман Сити». Длительное время он представлял «Тоттенхэм», после чего перебрался в «Атлетико». Возвращение Триппьера в АПЛ состоялось в январе 2022 года. «Ньюкасл Юнайтед» выкупил его контракт у «матрасников» за 14 млн евро.



В этом сезоне в активе 33-летнего англичанина 1 забитый мяч и 11 ассистов в 36 играх за «сорок». Его соглашение с «Ньюкаслом» истекает в 2025 году.



Transfermarkt.de оценивает Триппьера в 11 000 000 евро.