Нагельсманн – один из кандидатов на должность нового главного тренера «Боруссии» Д

Дата публикации: 12-03-2024

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн может сменить Эдина Терзича на посту главного тренера «Боруссии» (Дортмунд) в следующем сезоне.



Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, председатель правления дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке является поклонником таланта 36-летнего специалиста. Существует вероятность, что «шмели» расстанутся с нынешним наставником Терзичем по окончании сезона.



Нагельсманн возглавляет «бундестим» с 22 сентября, сменив Ханса-Дитера Флика. Контракт Юлиана со сборной рассчитан до конца домашнего для немцев чемпионата Европы-2024. Ранее коуч работал с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» и «Баварией», с которой выиграл Бундеслигу (сезон-21/22) и два Суперкубка Германии (2021, 2022).



Также не исключается, что Нагельсманн с нового сезона может переехать за границу. В феврале появлялась информация, что 36-летний тренер входит в число претендентов на пост главного тренера «Ливерпуля», который ближайшим летом освободит его соотечественник Юрген Клопп.



«Боруссия» занимает четвертое место в чемпионате Германии. Также команда продолжает участие в Лиге чемпионов. 13 марта, команда Терзича примет ПСВ в ответном поединке 1/8 финала. Счет первого матча – 1:1.