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Финансовая полиция провела обыск в офисе «Милана»

Дата публикации: 12-03-2024

Итальянские власти заподозрили махинации в процессе продажи «Милана» летом 2022 года.

«Милан» опубликовал заявление, в котором настаивает на том, что клуб полностью сотрудничает с властями после того, как в клубном офисе прошли обыски. Финансовая полиция забрала для проверки файлы и компьютерное оборудование. Согласно «Gazzetta dello Sport», под следствием находятся прошлый и нынешний директоры «россонери» – Иван Газидис и Джорджио Фурлани.

Обвинение утверждает, что «Elliott Management» по-прежнему контролирует и владеет «Миланом», несмотря на объявление о продаже летом 2022 года акций клуба компании «RedBird» Джерри Кардинале. «Elliott Management» также владеет «Лиллем», поэтому сохранение контроля над «Миланом» было бы нарушением правил УЕФА и ФИФА.

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