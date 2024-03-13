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Сарри ушел с поста главного тренера «Лацио»

Дата публикации: 13-03-2024

Маурицио Сарри решил уйти с поста наставника «Лацио». Информацию опубликовал ресурс «Sport Mediaset».

Причиной этого стали 4 поражения подряд, которые потерпела римская команда. Подопечные Сарри проиграли «Удинезе», «Милану», «Баварии» и «Фиорентине».

Назначение в «Лацио» специалист получил в июне 2021 года. Трудовой договор 65-летнего итальянца с римской командой действовал до середины 2025 года.

В этом сезоне «орлы», возглавляемые Сарри, после 28 туров находится на 9-й позиции в Серии А, имея в своем активе 40 набранных очков. Отставание «Лацио» от лидирующего «Интера» составляет 35 очков. В ЛЧ «бело-голубые» остановились на стадии 1/8 финала, не сумев пройти по сумме двух встреч «Баварию».

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