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«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Ливерпуля»

Дата публикации: 13-03-2024

«El Heraldo» информирует, что в летнее межсезонье «Барселона» попытается оформить трансфер Луиса Диаса, принадлежащего «Ливерпулю».

Сообщается, что неделей ранее Жоан Лапорта, занимающий должность президента «сине-гранатовых», встречался с агентами вингера. Ему сообщили, что «мерсисайдцы» будут готовы отпустить колумбийца за 120-140 млн евро. Для каталонцев данная сумма является слишком большой с учетом финансовых проблем клуба.

Трудовые отношения Диаса с «Ливерпулем» рассчитаны до середины 2027 года. В сезоне 23/24 на счету 27-летнего исполнителя 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 38 встречах за «красных».

Трансферный ценник на колумбийца равняется 75 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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