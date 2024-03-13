«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Ливерпуля»

Дата публикации: 13-03-2024

«El Heraldo» информирует, что в летнее межсезонье «Барселона» попытается оформить трансфер Луиса Диаса, принадлежащего «Ливерпулю».



Сообщается, что неделей ранее Жоан Лапорта, занимающий должность президента «сине-гранатовых», встречался с агентами вингера. Ему сообщили, что «мерсисайдцы» будут готовы отпустить колумбийца за 120-140 млн евро. Для каталонцев данная сумма является слишком большой с учетом финансовых проблем клуба.



Трудовые отношения Диаса с «Ливерпулем» рассчитаны до середины 2027 года. В сезоне 23/24 на счету 27-летнего исполнителя 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 38 встречах за «красных».



Трансферный ценник на колумбийца равняется 75 млн евро (по версии Transfermarkt.de).