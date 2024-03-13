Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты»

Дата публикации: 13-03-2024

В пресс-службе «Сельты» сообщили о завершении сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом, который возглавлял команду на протяжении 8 месяцев.



«Выражаем благодарность Бенитесу и тренерскому штабу за самоотдачу, преданность и профессионализм, проявленные с момента прихода, и за работу, проделанную ими. Желаем удачи в будущем», - говорится на сайте «Сельты».



Испанскую команду Бенитес возглавил в июне 2023 года. Текущий сезон для его теперь уже бывших подопечных пока складывается не слишком удачно. Клуб рискует вылететь из Ла Лиги. По итогам 28 туров «Сельта» с 24 набранными очками идет на 17-й строчке в таблице чемпионата. «Кадис», расположившийся на позицию ниже, отстает от нее на 2 очка.