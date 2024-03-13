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Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты»

Дата публикации: 13-03-2024

В пресс-службе «Сельты» сообщили о завершении сотрудничества с Рафаэлем Бенитесом, который возглавлял команду на протяжении 8 месяцев.

«Выражаем благодарность Бенитесу и тренерскому штабу за самоотдачу, преданность и профессионализм, проявленные с момента прихода, и за работу, проделанную ими. Желаем удачи в будущем», - говорится на сайте «Сельты».

Испанскую команду Бенитес возглавил в июне 2023 года. Текущий сезон для его теперь уже бывших подопечных пока складывается не слишком удачно. Клуб рискует вылететь из Ла Лиги. По итогам 28 туров «Сельта» с 24 набранными очками идет на 17-й строчке в таблице чемпионата. «Кадис», расположившийся на позицию ниже, отстает от нее на 2 очка.

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