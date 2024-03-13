Источник: «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за тренера Жорже

Дата публикации: 13-03-2024

Следующим тренером «Спартака» может стать Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».



«A Bola» пишет, что москвичи согласны выплатить соответствующую компенсацию за специалиста. Кандидатуру Жорже продвигает Томаш Амарал, недавно назначенный спортивным директором «красно-белых».



Антониу Салвадора, являющегося президентом «Браги», не устраивает игра клуба в сезоне 2023/2024. Тем не менее он пока не готов расстаться с коучем.



С первой командой «Браги» Жорже работает с 2022 года. В нынешнем сезоне его подопечные с 50 очками после 25 туров располагаются на четвертой позиции в португальском чемпионате.



«Спартак» по итогам 20 туров находится на 6-м месте с 31 набранным очком. Отставание от «Зенита», лидирующего в РПЛ, составляет 9 очков.