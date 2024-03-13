01:28 ()
Свернуть список

Источник: «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за тренера Жорже

Дата публикации: 13-03-2024

Следующим тренером «Спартака» может стать Артур Жорже, возглавляющий «Брагу».

«A Bola» пишет, что москвичи согласны выплатить соответствующую компенсацию за специалиста. Кандидатуру Жорже продвигает Томаш Амарал, недавно назначенный спортивным директором «красно-белых».

Антониу Салвадора, являющегося президентом «Браги», не устраивает игра клуба в сезоне 2023/2024. Тем не менее он пока не готов расстаться с коучем.

С первой командой «Браги» Жорже работает с 2022 года. В нынешнем сезоне его подопечные с 50 очками после 25 туров располагаются на четвертой позиции в португальском чемпионате.

«Спартак» по итогам 20 туров находится на 6-м месте с 31 набранным очком. Отставание от «Зенита», лидирующего в РПЛ, составляет 9 очков.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close