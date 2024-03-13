«Ювентус» хочет продлить контракт с Камбьясо

Дата публикации: 13-03-2024

В ближайшем будущем «Ювентус» надеется пролонгировать сотрудничество с Андреа Камбьясо, пишет «La Gazzetta dello Sport».



Туринцы удовлетворены игрой защитника и хотят сохранить его. Действующее соглашение итальянца с «Ювентусом» рассчитано до июня 2027 года, но туринцы уже сейчас собираются продлить срок его действия. Переговоры между сторонами могут начаться в ближайшее время.



Камбьясо обучался футболу в системе «Дженоа». Состав «Ювентуса» фулбек пополнил летом 2022 года. «Грифоны» получили за своего воспитанника 12,85 млн евро.



В сезоне 2023/2024 в активе 24-летнего итальянца 27 игр за туринскую команду (3 забитых мяча, 4 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Камбьясо в 25 000 000 евро.