Зиркзее интересен трем топ-клубам из Серии А

Дата публикации: 13-03-2024

Джошуа Зиркзее, выступающий за «Болонью», привлек внимание 3 грандов Серии А.



«Sky Sport Germany» утверждает, что центрфорвард интересен «Милану», «Ювентусу» и «Интеру», которые в настоящий момент занимают места в первой тройке таблицы чемпионата.



«Болонья» рассчитывает получить за игрока не меньше € 40 млн. Подобная сумма на данный момент не является проблемой для клубов, заинтересованных в 22-летнем голландце.



Трудовой договор Джошуа с «Болоньей» действует до середины 2026 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 30 встреч в составе итальянской команды (11 забитых мячей, 6 результативных передач).



Трансферная стоимость Зеркзее равняется 40 млн евро (источник – «Transfermarkt»).