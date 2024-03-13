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Зиркзее интересен трем топ-клубам из Серии А

Дата публикации: 13-03-2024

Джошуа Зиркзее, выступающий за «Болонью», привлек внимание 3 грандов Серии А.

«Sky Sport Germany» утверждает, что центрфорвард интересен «Милану», «Ювентусу» и «Интеру», которые в настоящий момент занимают места в первой тройке таблицы чемпионата.

«Болонья» рассчитывает получить за игрока не меньше € 40 млн. Подобная сумма на данный момент не является проблемой для клубов, заинтересованных в 22-летнем голландце.

Трудовой договор Джошуа с «Болоньей» действует до середины 2026 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 30 встреч в составе итальянской команды (11 забитых мячей, 6 результативных передач).

Трансферная стоимость Зеркзее равняется 40 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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