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За вратарем «Динамо» Киев U-17 Мойсеевым следят «Боруссия» М и Герта

Дата публикации: 13-03-2024

Голкипер юношеских команд киевского «Динамо» Даниил Мойсеев привлек внимание ряда зарубежных клубов. Сообщается, что наиболее активный интерес к нему проявляют немецкие «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Герта».

16-летний Мойсеев в нынешнем сезоне выступает за «Динамо» U-17 в чемпионате Украины соответствующей возрастной категории. Дважды по ходу сезона привлекался к матчам «Динамо» U-19, где был дублером Вячеслава Суркиса.

По имеющейся информации, Мойсеев обратил на себя внимание известных немецких клубов в период, когда «бело-синие» проводили в Германии матчи и тренировки командами различных возрастов в рамках благотворительного турне.

Даниил является одним из кандидатов в сборную Украины U-17. Он привлекался к сборам национальной команды в данной возрастной категории при главном тренере Владимире Езерском. На недавние матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 не вызывался.

На днях также появилась информация, что к сверстнику Мойсеева, защитнику «Металлиста» и сборной U-17 Кириллу Дигтярю проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

Источник – «Legioners UA».

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