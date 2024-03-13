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«Челси» готовит летнюю распродажу

Дата публикации: 13-03-2024

Владелец «Челси» Тодд Бели готовится к активному трансферному окну будущим летом.

Хотя американец приучил болельщиков к громким покупкам, этим летом он также планирует продать многих игроков, которые не нужны команде. Бели уже провел переговоры с потенциальными покупателями в Саудовской Аравии, сообщает «Mail Sport».

В списке футболистов, которых «синие» готовы продать, сейчас находится семь фамилий. Это Ромелу Лукаку (аренда в «Роме»), Кепа Аррисабалага (аренда в «Реале»), Армандо Броя (аренда в «Фулхэме»), Трево Чалоба, Конор Галлахер, Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг. Отмечается, что с Галлахером сначала попытаются продлить контракт. Если он не согласится – также окажется на трансферном рынке.

Следует заметить, что «Челси» вынужден так массово продавать игроков не только из-за избытка исполнителей, но и чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей. Саудовская Аравия сильно помогает в этом. В прошлом году лондонцы уже продали туда Калиду Кулибали и Ферлана Менди, а Н'Голо Канте перебрался свободным агентом.

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