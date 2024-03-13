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«Реал» хотят дерзко ограбить – Модрич и еще три игрока на радаре Саудовской Аравии

Дата публикации: 13-03-2024

Футболистами «Реала» интересуются клубы, которые хотят усилить свой состав.

Летом Саудовская Аравия планирует запустить вторую волну громких трансферов из Европы. Большинству клубов приходится посылать представителей в Эр-Рияд, чтобы договориться о продаже ненужных игроков, но не «Реалу».

По информации «AS», посредники сами уже работают, чтобы переманить нескольких игроков из Мадрида. Прежде всего речь идет о Луке Модриче, который прошлым летом уже отклонил подобное предложение, но теперь положение хорвата изменилось.

Также интерес проявляют к Начо, Лукасу Васкесу и Ферлану Менди. Хотя у француза контракт еще не завершается, но «Реал» активно торгует Альфонсо Дэвиса, поэтому ему просто может не найтись места в команде.

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