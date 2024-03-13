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«Милану» грозит исключение из еврокубков и вычет очков в Серии А

Дата публикации: 13-03-2024

Если по итогам расследования финансовых преступлений вина руководства «Милана» будет доказана, клуб ожидает серьёзное наказание.

УЕФА находится в стороне и ждет, чтобы понять, подтвердятся ли обвинения, выдвинутые в адрес «Милана». Клуб находится под следствием из-за смены владельца – местная полиция полагает, что передача акций «россонери» от «Elliott Management» к «RedBird» так и не состоялась.

Как информирует «Gazzetta dello Sport», Милан могут оштрафовать вычетом очков в чемпионате Италии, а также исключить из еврокубков. Такое же наказание грозит «Лиллю», если будет доказано, что у обоих клубов до сих пор один владелец. Что интересно, в сезоне 2020/21 «Милан» и «Лилль» встречались в рамках Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что итальянский гранд полностью сотрудничает со следствием.

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