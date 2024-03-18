«Барселона» хочет переманить полузащитника «Баварии»

Дата публикации: 18-03-2024

Sport.es пишет, что «Барселона» заинтересована в подписании Брайана Сарагосы, в январе перебравшегося в «Баварию» в рамках арендного соглашения.



Зимой каталонцы делали запрос по хавбеку, но футболист хотел сменить команду до конца трансферного окна, потому выбрал вариант с переходом в мюнхенскую команду на правах аренды до завершения сезона и последующим полноценным трансфером.



В Германии у Сарагосы не все так хорошо. У Брайана есть определенные трудности с адаптацией. Летом в «Баварии» сменится наставник, потому будущее испанца в клубе остается под вопросом. С учетом этого «Барселона» надеется, что ей удастся оформить переход Сарагосы на условиях, приемлемых для «сине-гранатовых».



Transfermarkt.de оценивает атакующего полузащитника в 12 млн евро.