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«Вест Хэм» готов заплатить «Юнайтед» 15 млн евро за трансфер Магуайра

Дата публикации: 18-03-2024

Следующим клубом Гарри Магуайра может стать «Вест Хэм», пишет «The Sun». «Молотобойцы» проявляют интерес к защитнику «МЮ» и готовы выложить за его трансфер 15 млн евро.

Дэвид Мойес, возглавляющий лондонцев, уверен в необходимости усиления линии обороны. Специалист хочет пригласить защитника, который хорошо играет головой, и считает Магуайра отличным вариантом, чтобы закрыть проблемную позицию.

Летом «молотобойцы» уже пытались оформить трансфер футболиста, но «Юнайтед» затребовал за него 30 млн евро, что для «Вест Хэма» оказалось слишком много.

В этом сезоне на счету Магуайра 23 игры за «манкунианцев» (2 забитых мяча, 2 ассиста).

Трудовой договор с центрбеком действует до июня 2025 года. Рыночный ценник на игрока равняется 20 000 000 евро («Transfermarkt»).

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