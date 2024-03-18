«Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Фенербахче»

Дата публикации: 18-03-2024

Ферди Кадиоглу в летнее межсезонье может перебраться в АПЛ.



«TEAMtalk» утверждает, что на левого защитника «Фенербахче» претендует несколько английских клубов. Помимо «Вулверхэмптона» и «Арсенала», в борьбу за него включился и «Тоттенхэм».



Кадиоглу – выпускник академии клуба НЕК из Нидерландов. «Фенербахче» выкупил контракт футболиста в 2018 году за 1,4 млн евро.



Трудовые отношения фулбека с турецкой командой действуют до середины 2026 года. В сезоне 2023/2024 Ферди провел за «жёлтых канареек» 40 встреч, отметившись в них 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.



Трансферная стоимость игрока равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Турции Кадиоглу дебютировал в июне 2022 года. Всего в его активе 15 поединков за национальную команду (1 гол).