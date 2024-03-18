«Ливерпулю» и еще двум топ-клубам АПЛ интересен нападающий «Боруссии»

Дата публикации: 18-03-2024

«Ливерпулю» интересен Дониэлл Мален, выступающий за «Боруссию» из Дортмунда. Переход форварда может состояться ближайшим летом.



Помимо «мерсисайдцев», заполучить 25-летнего голландца хочет и «Арсенал». Об этом сообщает Кристиан Фальк. Другим претендентом на Малена является «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы обменять его на Джедона Санчо, который в январе был арендован «Боруссией».



Срок действия контракта Малена с «чёрно-жёлтыми» ограничен июнем 2026 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста 13 забитых мячей и 4 результативные передачи в 32 встречах на клубном уровне.



Рыночный ценник на нападающего составляет 35 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).