«Барселона» видит замену Бускетсу в 24-летнем хавбеке «Фейеноорда»

Дата публикации: 18-03-2024

«Барселона» может приобрести Матса Виффера из «Фейеноорда». «Сине-гранатовым» нужен игрок, который в будущем станет для команды новым Серхио Бускетсом. Вести полузащитника каталонцы начали с конца 2023 года. «Transfermarkt» оценивает голландца в 25 млн евро, что меньше, чем другие футболисты аналогичного амплуа.



На чемпионате Европы Виффер будет играть в связке с Френки де Йонгом, выступающим за «Барселону», что немаловажно для каталонцев.



Другим претендентом на опорника является «Атлетико». Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников», в январе беседовал с Виффером относительно возможного перехода. Однако договориться о трансфере Матса с «Фейеноордом» испанцам не удалось.



В этом сезоне Виффер выходил на поле в 24 встречах (4 гола, 3 ассиста).



Источник – Sport.es.