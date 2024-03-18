«Арсенал» активно следит за форвардом «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 18-03-2024

«Арсенал» наблюдает за Беньямином Шешко из «Лейпцига».



«Give me sport» информирует, что игра форварда импонирует Микелю Артете, возглавляющему «пушкарей». Специалист хотел бы заполучить словенца.



Еще недавно Шешко защищал цвета «Ред Булл Зальцбург». «РБ Лейпциг» оформил его трансфер летом прошлого года, заплатив за нападающего € 30 млн. Футболист подписал с «быками» соглашение, рассчитанное на 5 лет. В контракте с Шешко прописаны отступные. Ближайшим летом выкупить его можно будет за 50 000 000 евро.



В текущем сезоне на счету 20-летнего словенца 23 встречи в Бундеслиге, в которых он отметился 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Рыночная стоимость бомбардира равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали об интересе к Шешко со стороны «Челси».