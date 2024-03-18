«Спартак» нашел замену Промесу в Турции

Дата публикации: 18-03-2024

Вингер «Галатасарая» может продолжить карьеру в России. Речь идет о Кереме Актюркоглу.



По данным «Fotosport», в 25-летнем игроке сборной Турции заинтересован московский «Спартак», который занят поисками замены скандально известному Квинси Промесу.



«Красно-белые» уже вышли на клуб из Стамбула с официальным предложением по трансферу Актюркоглу. Кроме того, сам Керем также получил очень выгодное предложение от «Спартака». Отмечается, что если он согласиться перебраться в РПЛ, то зарплата футболиста увеличится в 7-8 раз.



Действующий трудовой договор Актюркоглу с «Галатасараем» истекает в середине 2026 года. По версии экспертов интернет-портала Transfermarkt.de, на сегодняшний день рыночная стоимость вингера составляет порядка 17 млн евро.



В сезоне-23/24 в активе турка 45 матчей (14 голов и 8 ассистов).