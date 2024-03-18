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Названа одна из причин, почему Аллегри пока не уволят из «Ювентуса»

Дата публикации: 18-03-2024

«Юве» не спешит убирать Массимилиано Аллегри с поста наставника команды, о чем пишет «Calciomercato».

В Турине разочарованы текущими результатами, но руководители «Ювентуса» пока не могут решиться на увольнение 56-летнего тренера. Напомним, футболисты «старой синьоры» добыли лишь одну победу в восьми последних матчах Серии А.

Сообщается, что в случае досрочного прекращения сотрудничества клубу придется раскошелиться на круглую сумму, выплатив Аллегри 20 000 000 евро в качестве неустойки.

После 29 туров чемпионата Италии «бьянконери» располагаются на третьей строчке в таблице (59 баллов). Отставание от лидирующего «Интера» составляет 17 очков. Таким образом очевидно, что перед Массимо стоит задача завершить сезон в зоне ЛЧ.

Контракт Аллегри с итальянским грандом в силе до 30 июня 2025 года.

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