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Сразу пять топ-клубов интересуются вингером ПСВ

Дата публикации: 18-03-2024

Жоан Бакайоко уже этим летом может пополнить состав одного из топ-клубов Европы.

Согласно сведениям журналиста Патрика Бергера, 20-летний вингер ПСВ находится на карандаше у скаутов «ПСЖ», «Ливерпуля», «Челси», «Ман Сити» и «Боруссии» (Дортмунд). Все упомянутые команды желают приобрести перспективного футболиста в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что в Эйндховене рассчитывают получить за бельгийца минимум 50 миллионов евро.

Бакайоко попал в систему голландского клуба в 2019 году. В нынешней кампании он был задействован в 40 встречах во всех турнирах. В них вингер отличился 8 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Стоит добавить, что на счету Жоана 9 игр в футболке сборной Бельгии.

«Transfermarkt» оценивает Бакайоко в € 40 млн.

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