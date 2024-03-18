Сразу пять топ-клубов интересуются вингером ПСВ
Жоан Бакайоко уже этим летом может пополнить состав одного из топ-клубов Европы.
Согласно сведениям журналиста Патрика Бергера, 20-летний вингер ПСВ находится на карандаше у скаутов «ПСЖ», «Ливерпуля», «Челси», «Ман Сити» и «Боруссии» (Дортмунд). Все упомянутые команды желают приобрести перспективного футболиста в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что в Эйндховене рассчитывают получить за бельгийца минимум 50 миллионов евро.
Бакайоко попал в систему голландского клуба в 2019 году. В нынешней кампании он был задействован в 40 встречах во всех турнирах. В них вингер отличился 8 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
Стоит добавить, что на счету Жоана 9 игр в футболке сборной Бельгии.
«Transfermarkt» оценивает Бакайоко в € 40 млн.